بانتظار (الانسان/ العقل) الذي لايموت؟ - عبدالامير الركابي

2020/06/10 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي بانتظار(الانسان/العقل) الذي لايموت؟عبدالاميرالركابي يرد في القرآن قول ملفت نصه : "كل نفس ذائقة الموت"، وليس كل من ذاق شيئا تغلب عليه ماهو ذائقه، بمعنى ان من الممكن ان نذوق الموت ولانموت، وقد نمر به،او حتى نعيشه، على الأقل تلك اشاره لبست أحادية ارضوية صافيه، فهي قد تترك وان عجز المفسرون عن مقاربة كنهها، مسافة بين الموت واحتمالات المرور بالموت،او عبوره،بعد زوال مسبباته.



هذا يعني أيضا، ان لي ......





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