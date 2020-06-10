شكرا الوحش كورونا - سعيد الوجاني

2020/06/10 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني Merci le monstre Corona qui a dévoilé la misère d’un ( peuple ) des sujets الرعايا جياع ..الرعايا مرضى ..



الرعايا مهمومون ..الرعايا تائهون ..الرعايا مُفقّرون ..الرعايا مضطربون ..كل الرعايا متسولون ...



بدون مسكن ..



بدون مأوى ..ومع ذلك ، ورغم خنجر الفقر المسموم الذي أصاب كبدهم ...



يصيحون ، ويصيحون ....



وبأعلى صوتهم ...



واعلى من اعلى صوتهم ....



حتى بحّتْ حنجرتهم ......





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