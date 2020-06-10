2020/06/10 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني Merci le monstre Corona qui a dévoilé la misère d’un ( peuple ) des sujets الرعايا جياع ..الرعايا مرضى ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شكرا الوحش كورونا - سعيد الوجاني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#سعيد_الوجاني Merci le monstre Corona qui a dévoilé la misère d’un ( peuple ) des sujets الرعايا جياع ..الرعايا مرضى ..
الرعايا مهمومون ..الرعايا تائهون ..الرعايا مُفقّرون ..الرعايا مضطربون ..كل الرعايا متسولون ...
بدون مسكن ..
بدون مأوى ..ومع ذلك ، ورغم خنجر الفقر المسموم الذي أصاب كبدهم ...
يصيحون ، ويصيحون ....
وبأعلى صوتهم ...
واعلى من اعلى صوتهم ....
حتى بحّتْ حنجرتهم ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شكرا الوحش كورونا - سعيد الوجاني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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