شكرا الوحش كورونا - سعيد الوجاني


شكرا الوحش كورونا - سعيد الوجاني
2020/06/10 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني Merci le monstre Corona qui a dévoilé la misère d’un ( peuple ) des sujets الرعايا جياع ..الرعايا مرضى ..

الرعايا مهمومون ..الرعايا تائهون ..الرعايا مُفقّرون ..الرعايا مضطربون ..كل الرعايا متسولون ...

بدون مسكن ..

بدون مأوى ..ومع ذلك ، ورغم خنجر الفقر المسموم الذي أصاب كبدهم ...

يصيحون ، ويصيحون ....

وبأعلى صوتهم ...

واعلى من اعلى صوتهم ....

حتى بحّتْ حنجرتهم ......

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