درجال يوقع مذكرة تفاهم مع مستشفى الكفيل في كربلاء المقدسة

2020/06/10 | 13:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اليوم الأربعاء، مؤتمراً مع مستشفى الكفيل التخصصي تم خلاله الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين المستشفى والوزارة للتعاون المشترك بمجال الطب الرياضي والتأمين الصحي للرياضيين والرواد وموظفي وزارة الشباب والرياضة .

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