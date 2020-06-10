2020/06/10 | 13:41 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوة عسكرية تلقي القبض على شبكة لترويج المخدرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/10 | 13:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة عسكرية تلقي القبض على شبكة لترويج المخدرات) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة عسكرية تلقي القبض على شبكة لترويج المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).