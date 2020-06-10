تماثل 12 مصاباً بفيروس كورونا للشفاء في النجف الأشرف

2020/06/10 | 13:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف اعلنت صحة النجف، اليوم الاربعاء، تماثل 12 مصاباً بفيروس كورونا للشفاء في المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز”، ان “المحافظة سجلت اليوم شفاء 12 مصاباً بفيروس كورونا”.وسجلت وزارة الصحة يوم امس الثلاثاء، 787 اصابة جديدة بكورونا في عموم العراق.انتهى2

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