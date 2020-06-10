المالية النيابية: عدم قانونية ودستورية الاستقطاعات من رواتب المتقاعدين

2020/06/10 | 13:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، عدم قانونية ودستورية الاستقطاعات من رواتب المتقاعدين، دون وجود قرار حكومي – برلماني مسبق.وقال عضو اللجنة حنين قدو، في تصريح، ان “الاستقطاعات من رواتب المتقاعدين، غير قانونية ودستورية، وتعتبر مخالفة لقانون التقاعد الموحد، فلا يجوز الاستقطاعات، الا من خلال وجود قرار من مجلس الوزراء، ويتم […]

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