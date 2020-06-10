من قطع رواتب المتقاعدين؟.. نواب وخبراء ومواطنون يتساءلون.. ضجة كبيرة ومأزق قانوني تقع فيه الحكومة والبرلمان يتوجه للهيأة

2020/06/10 | 13:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف مصدر في مصرف حكومي، عن مباشرة الحكومة بالاستقطاع من رواتب المتقاعدين لشهر حزيران الحالي.وذكر المصدر لـ”يس عراق” أن “الحكومة باشرت ومن هذا الشهر باستقطاع الرواتب وفق قرار مجلس الوزراء بتطبيق ضريبة الدخل وتكون بنسبة 10% لمن راتبه التقاعدي 500 الف دينار وأقل من مليون دينار و15% لمن راتبه مليون دينار […]

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