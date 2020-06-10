اعتقال ثلاثة “دواعش” بعملية دهم وتفتيش شرقي الفلوجة

2020/06/10 | 13:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار ،الاربعاء، باعتقال ثلاثة من خلايا “ داعش” بحملة دهم وتفتيش شرقي مدينة الفلوجة .وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “قوة امنية من قيادة عمليات الانبار نفذت واجب امني استهدف مناطق مختلفة من قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة ، تمكنت من خلالها من اعتقال ثلاثة من ابرز […]

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