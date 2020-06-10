انخفاض سعر صرف الدولار في البورصة

2020/06/10 | 13:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار، الاربعاء، في بورصة الكفاح والأسواق المحلية.

وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 124.000 دينار لكل 100 دولار.

أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة:

سعر بيع الدولار = 124.500 دينار.

سعر شراء الدولار = 123.500 دينار.

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