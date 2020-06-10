“الجبهة الشامية” تعتقل عشرات الشبان شمالي سوريا.. والتهمة «جاهزة»

2020/06/10 | 14:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدمت قوة تابعة لفصيل “الجبهة الشامية” المدعوم من #تركيا، على تنفيذ حملة دهم واعتقالات، طالت نحو 35 شخصاً في ريف “تل أبيض” شمالي #الرقة خلال اليومين الماضيين.وطالت تلك الاعتقالات نحو 35 شخصاً من قريتي “عين العروس” و…

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