وزير النفط: أهمية منح الجهد الوطني الأولوية في قطاع العمل والمشاريع

2020/06/10 | 14:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم الأربعاء، أهمية منح الجهد الوطني الأولوية في قطاع العمل والمشاريع مع ضرورة توفير البيئة الصحية.

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