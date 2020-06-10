وزير الخارجية يجتمع مع سفراء الدول الأوروبية ويؤكد ضرورة استمرار التنسيق

2020/06/10 | 14:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وزير الخارجية فؤاد حسين اجتماعاً مع سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى بغداد.

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