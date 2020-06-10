لنصلح التاريخ - شاكر الناصري

2020/06/10 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شاكر_الناصري مثلما كان وباء كورونا صفعة قوية على وجه العالم الرأسمالي، حيث كشف عن حجم المغالطات والتزييف والإدعاءات حول قضايا الحق بالحياة والعيش بكرامة والحقوق ومجتمع الوفرة والرفاه والصحة والرعاية، فإن صرخة الأمريكي الأسود، جورج فلويد، تحت ركبة ضابط شرطة أمريكي: لا أستيطع التنفس، قد فتحت، ليس في أمريكا فقط، بل في كل دول العالم، صفحات تاريخ العبودية والعنصرية التي مورست ضد سكان أفريقيا وتحولهم إلى سلع تباع وت ......





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