لماذا «تجمع دولة المواطنة»؟ 14/15 - ضياء الشكرجي

2020/06/10 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ضياء_الشكرجي www.nasmaa.com18. رفض عودة الأحزاب المناوئة للديمقراطية:يدعو التجمع للعمل على عدم عودة القوى السياسية التي كان أداؤها مضرا بمبادئ الديمقراطية والمواطنة والنزاهة والسلم الأهلي والسيادة الوطنية، سواء أحزاب ما بعد 2003، أو حزب البعث المنحل، حيث يطالب التجمع بحل جميع الأحزاب القائمة لمرحلة قادمة، ويشمل هذا تجمعنا، إذا كان قد جرى تأسيسه حتى ذلك الحين، وكذلك الأحزاب الديمقراطية الصديقة، ثم كما م ......





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