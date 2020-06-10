2020/06/10 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالحميد_برتو ويتسع القلق حول الجدوى شعر النصير الجديد محمد الحجاج بعد شهرين فقط من الإنضمام الى الحياة الفعلية للأنصار بالملل.



يعيش واقعاً يشبه حالة البطالة على حد وصفه.



يقول التتابع المنطقي لحالةِ مَنْ يشعر بالبطالة أن عليه تقع مسؤولية وضرورة البحث عن عمل ما.



وجد ضالته بمعالجة مسألة شحة الغذاء.



قاد مفرزة نحو القرى التركية لهذا الغرض.



كما جاءت فرصة أخرى حين كلفه الرفيق الراحل توما توماس في 29 تشری-;-ن ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بصري بين الجبال 3 من 12 - عبدالحميد برتو) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بصري بين الجبال 3 من 12 - عبدالحميد برتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).