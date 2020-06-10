2020/06/10 | 14:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي يوم الاربعاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة وكيل وزارة المالية طيف سامي "لعدم احترامها مجلس النواب وضياعها لحقوق الشعب العراقي".

وعقدت اللجنة المالية النيابية اليوم اجتماعا لمناقشة استقطاع نسبة من رواتب الموظفين و المتقاعدين بحضور وزير المالية ورئيس البنك المركزي ومدير دائرة الموازنة في وزارة المالية.

ودعا الكعبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "اللجنة المالية النيابية لبيان موقفها ازاء استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين والرواتب التعويضية لذوي الشهداء والسجناء السياسيين".

اعلن مستشارُ رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، ان ضريبة الدخل المعمول بها سيتم تطبيقها على الراتب الكلي بدلاً عن الاسمي ابتداء من الشهر الحالي.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم عن صالح قوله ان قانون ضريبة الدخل موجود على الراتب الاسمي والان سيتم تطبيقه على الراتب الكلي اي الاسمي مع المخصصات، مبينا ان قانون ضريبة الدخل ثابت وتتراوح الاستقطاعات فيه بين 10 الى 15 على جميع الموظفين.

واضاف صالح ان ما صدر من مقترحات بشان استقطاع الرواتب قد الغي، لكن سيتم التعامل مع الرواتب وفق ضريبة الدخل مع وجود استثناءات في ذلك حيث لن يشمل هذا القانون من تقل رواتبهم عن الـ 500 ألف دينار، منوها الى انه تمت مناقشة الامر ولكن لم يصدر اي شيء رسمي بعد والحكومة تعمل جاهدة على توفير رواتب شهر حزيران الحالي.

واعلن مصرف الرافدين في وقت سابق من اليوم عن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر حزيران غير ان متقاعدين مدنيين وعسكريين افادوا باستقطاع نسب من متفاوتة من رواتبهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان العراقي يعلن المسؤول عن استقطاع الرواتب ويطالب بإقالته) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان العراقي يعلن المسؤول عن استقطاع الرواتب ويطالب بإقالته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).