صحيفة المونيتور: العراق يعرف أن مستقبله يعتمد على إضعاف قبضة إيران

2020/06/10 | 14:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة المونيتور الأميركية، في تقرير عن أن الحوار الذي سينطلق اليوم بين بغداد وواشنطن سيركز على عدة ملفات.

وذكرت الصحيفة في تقريرها، أن أهم الملفات التي سيركز الحوار عليها الحوار، ستكون في المجال الأمني ومواجهة تنظيم داعش الإرهابي، لمنع تكرار خطأ عام الفين وأربعة عشر، وإعادة ترتيب وإصلاح المؤسسات الأمنية العراقية وتدريب القوات العسكرية، وترى أميركا في العراق مركزاً أمنياً وشريكاً في المنطقة، وأنه يجب على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المساهمة بفعالية في حل الأزمات الإقليمية والدولية، مثل مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، والجرائم المنظمة، وكذلك تأمين الحدود.

وتابعت الصحيفة الامريكية أن الولايات المتحدة ستتحدث بالطبع عن إيران، وان العراق يعرف أن مستقبله يعتمد على إضعاف قبضة إيران في الحياة السياسية والاقتصادية، وانه يعلم أيضاً أنه لا يمكن أن يكون ساحة معركة بين الولايات المتحدة وإيران.

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