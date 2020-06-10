نائب عن الصادقون: المساس برواتب المتقاعدين والموظفين خيانة عظمى للأمانة الملقاة على عاتق الحكومة

2020/06/10 | 14:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداعتبر النائب عن كتلة الصادقون النيابية عبد الامير تعيبان، اليوم الأربعاء، المساس برواتب المتقاعدين والموظفين بأنه خيانة عظمى للأمانة الملقاة على عاتق الحكومة.وقال تعيبان في تغريدة أطلعت عليها “العهد نيوز”، إن “المساس برواتب المتقاعدين والموظفين البسطاء وتخفيضها قبل معالجة الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة خيانة عظمى للأمانة الملقاة على عاتق الحكومة العراقية […]

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