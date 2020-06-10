2020/06/10 | 14:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت دائرة الطب العدلي التابعة لوزارة الصحة، الاربعاء (10 حزيران 2020)، استحداث مختبرا لفحص الاحياء المجهرية والفايروسات للتحري عن فيروس كورونا المستجد .

وقال مدير عام الدائرة زيد علي عباس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الدائرة استحدثت مختبرا لفحص الاحياء المختبرية والفايروسات للتحري عن جائحة مرض كورونا بعد استحصال الموافقات الرسمية وذلك للحاجة الماسة ولكثرة حالات الوفيات الواردة الى دائرة الطب العدلي فضلا عن تخفيف الزخم الحاصل على المختبرات المشابهة في دوائر الصحة الاخرى للعاصمة بغداد".

واضاف البيان ان "المختبر مجهز بأحدث الاجهزة المختبرية التي تعنى بالفحص التوكيدي لمرض (covid- 19 )) لأخذ المسحات من الجثث الواردة وضمن طاقم عمل مختبري متخصص في الفحوصات التي تعنى بالتشخيص الجزيئي الوراثي".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بابل

اعلنت قيادة شرطة بابل، الاربعاء (10 حزيران 2020)، فرض حظر التجوال في عموم المحافظة ابتداء من الساعة الثالثة ظهرا لهذا اليوم.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تمهيداً لفرض حظر التجوال التام في عموم محافظة با

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر مطلع، الأربعاء (10 حزيران 2020)، بأن رواتب الموظفين لشهر حزيران، سوف تشمل بذات الاستقطاع الذي شملت به رواتب المتقاعدي، وذلك بعد استقطاع جزء من رواتب المتقاعدين خلال توزيعها اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم

بغداد اليوم- النجف

دعت قيادة شرطة النجف، الأربعاء (10 حزيران 2020)، جميع الشخصيات والمتظاهرين إلى إيقاف الفعاليات والتظاهرات، بعد تحول الإصابات بفيروس كورونا، إلى أرقام مخيفة، حسب تعبيرها.

وقالت بيان للقيادة، تلقته (بغداد اليوم)، إننا "أما

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الطب العدلي تستحدث مختبرا لفحص الجثث للتحري عن كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الطب العدلي تستحدث مختبرا لفحص الجثث للتحري عن كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).