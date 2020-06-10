الكعبي يطالب الكاظمي بإقالة وكيل وزير المالية طيف سامي ’’لعدم احترامها البرلمان’’

2020/06/10 | 14:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الاربعاء (10 حزيران 2020)، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإقالة وكيل وزير المالية، بسبب عدم احترامها البرلمان، بحسب تعبيره.

وذكر المكتب الإعلامي للكعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الأخير طالب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة طيف سامي وكيل وزارة المالية، لعدم احترامها مجلس النواب وضياعها لحقوق الشعب العراقي".

ودعا الكعبي، "اللجنة المالية النيابية لبيان موقفها ازاء استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين والرواتب التعويضية لذوي الشهداء والسجناء السياسيين".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر برلماني، بأن مجلس النواب استدعى وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، ومدير دائرة الموازنة، طيف سامي، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق لمناقشة استقطاع رواتب الموظفين.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المالية النيابية وبرئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي استضافت وزير المالية ومدير دائرة الموازنة ومحافظ البنك المركزي لمناقشة استقطاع الرواتب والأزمة المالية".

قبيل ذلك، أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، عبد الهادي السعداوي، أن لجنتهم ستتدخل لمعرفة أسباب استقطاع رواتب المتقاعدين، فيما أشار إلى أن مجلس الوزراء لم يصدر قراراً للاستقطاع.وقال السعداوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أي قرار باستقطاع أي جزء من رواتب المتقاعدين لا يوجد، وكذلك لا يوجد أي قانون يحق لأي جهة حكومية استقطاع رواتب المتقاعدين، إلا من خلال تشريع داخل مجلس النواب العراقي، ليكون وفق آلية محددة ووفق قانون التقاعد الموحد".وبين، أن "الاستقطاعات التي حصلت في رواتب المتقاعدين لم يعلن عنها من أي جهة حكومية، وسوف نتدخل ونعرف من هيأة التقاعد ما هي اسباب الاستقطاعات من رواتب المتقاعدين"، مؤكداً "عدم وجود أي قرار من مجلس الوزراء للاستقطاع، كما حتى وزارة المالية لا يحق لها ذلك".وفي وقت سابق من اليوم، قال عدد من المتقاعدين في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المصرف قام اليوم بقطع الرواتب التي تتعدى 500 ألف دينار، وتسلمنا رواتبنا وهي مستقطعة، رغم أنها لا تكفي لسد حاجة العائلة".

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بيان رسمي

في هذه الظروفِ الاستثنائيةِ التي يمرُ بها بلدُنا ،من تفشي وباء كورونا ، والازمةِ المالية ، والاوضاعِ الامنيةِ التي تعيشها محافظاتُنا الجنوبية، حيث الاعتداء على مؤسساتِنا الصحيةِ والمنشاتِ الحكوميةِ من قبل بعض المنفلتين والمتجاوزين ، نطال

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر برلماني، الأربعاء (10 حزيران 2020)، بأن مجلس النواب استدعى وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، ومدير دائرة الموازنة، طيف سامي، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق لمناقشة استقطاع رواتب الموظفين.

وقال المصدر في حديث لـ (ب

بغداد اليوم – بغداد

التقى وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الأربعاء (10 حزيران2020)، بسفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان موجز، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين أجتمع مع سفراء الدول

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