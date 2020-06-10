بعد تأخير لمدة اسبوع .. صدمة كبيرة لــ

2020/06/10 | 14:54 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

توجه المتقاعدون في عموم العراق، الأربعاء إلى المصارف ومنافذ الصرف الالكتروني لاستلام رواتبهم، والمتأخرة منذ أكثر من اسبوع، فيما تم استقطاع نسبة 10% من الراوتب التي تتعدى الـ 500 ألف دينار في شارع الطابو اشهر شوارع بعقوبة بديالى يقف العشرات من المتقاعدين اغلبهم تجاوز عمره الـ70 عام...

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