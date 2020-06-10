رئاسة البرلمان تتهم وكيلة وزارة المالية بتضييع حقوق العراقيين وتطالب الكاظمي باقالتها

2020/06/10 | 14:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الأربعاء، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بإقالة وكيلة وزارة المالية، متهما إياها بـ “تضييع” أموال الشعب العراقي.وقال مكتب الكعبي، في بيان تقلته /المعلومة/ إن “النائب الاول لرئيس مجلس النواب طالب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة طيف سامي وكيل وزارة المالية”.وأوضح، أن المطالب […]

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