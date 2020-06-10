دراسة: الالتزام بالكمامات قد يحول دون موجات ثانية من كورونا

2020/06/10 | 14:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت دراسة بريطانية نشرت اليوم الأربعاء بأن استخدام كمامات الوجه على مستوى السكان قد يقلص الإصابة بمرض كوفيد – 19، الناجم عن انتقال عدوى فيروس كورونا، إلى مستويات يمكن السيطرة عليها فيما يتعلق بانتشار الوباء، ويمكن أن يحول دون موجات ثانية للمرض الوبائي عندما يقترن ذلك بإجراءات الإغلاق.ويشير البحث الذي قام به علماء […]

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