مهلا مقتدى فموعدك مزبلة التاريخ

2020/06/10 | 15:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عوني القلمجي هذه ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها العراق الى محنة او كارثةاو احتلال، ويحل به الدمار والخراب، وتعلو فيه كلمة الخونة والانذال، امثال هؤلاء الاشرار المقيمين في المنطقة...أكمل القراءة ←

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