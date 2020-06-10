فنجان: قرار استقطاع رواتب المتقاعدين صدر وتم تنفيذه خلال يوم واحد كونه يضر المواطنين

2020/06/10 | 15:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأكد عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، اليوم الأربعاء، أن قرار استقطاع رواتب المتقاعدين صدر وتم تنفيذه خلال يوم واحد كونه يضر المواطنين.وقال فنجان في حديث لـ” العهد” الفضائية، إنه “قانونياً لا يجوز استقطاع ضريبة من المتقاعدين لان القانون نفسه لا يسمح باستقطاع الضريبة من المواطن”.وأضاف، أن “هناك اكثر من جهة برلمانية طالبت […]

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