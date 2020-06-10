استقطاع رواتب المتقاعدين يفتح الباب على وزارة المالية ومطالبات برلمانية بإقالة وكيل الوزارة واستدعاء ثلاثة مسؤولين

2020/06/10 | 15:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإقالة وكيل وزير المالية، بسبب عدم احترامها البرلمان، بحسب تعبيره.وذكر المكتب الإعلامي للكعبي في بيان تلقته “يس عراق” أن “الأخير طالب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة طيف سامي وكيل وزارة المالية، لعدم احترامها مجلس النواب […]

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