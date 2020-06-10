“ابراهيم خلف عمو”، من قصص الإبادة

2020/06/10 | 15:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ابراهيم ملحم قصة أخرى من قصص عوائل ضحايا الإبادة الجماعية للايزيديين؛ مرَّت ما يقارب ست سنوات، وما زالت الإبادة الايزيدية مستمرة، قصة مأساوية حدثت في 3 آب/ أغسطس 2014 في قرية تل قصب القديمة التابعة لقضاء شنكال ضمن محافظة نينوى.“عمر خلف عمو ” ايزيدي نزح من شنكال الى محافظة دهوك في …

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