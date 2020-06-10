متى يتم استجواب (ذكرى علوش) يا نواب بغداد ؟

2020/06/10 | 15:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:زهير الفتلاوي المشاكل الكثيرة والوفيرة تكمن في انعدام الخدمات البلدية ، واهمال ملف تنظيف بغداد وتعبيد الطرق وترقيع ،،العكر والطسات ،، خاصة ان امينة بغداد ذكرى علوش تفتخر بإنجازها والحصول...أكمل القراءة ←

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