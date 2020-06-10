القصور الرئاسية.. ملك الشعب.. وليس إرثاً لأصحاب الفخامة والمعالي

2020/06/10 | 15:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:هادي حسن عليوي ـ بلغت قصور الرئاسية (410) قصراً موزعة في محافظات العراق..بضمنها محافظات كردستان..التي بناها صدام في ظروف الحصار..والشعب العراقي يموت جوعاً.ـ قصوراً فخمة..وبأحجام...أكمل القراءة ←

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