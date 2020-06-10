مظاهرات السويداء: حراكٌ بلا قيادة يتجنّب المواجهة الدامية

2020/06/10 | 15:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق ما يقارب خمسمئة شابة وشاب تظاهرة أمام السراي الحكومي في مدينة #السويداء، في السابع من حزيران/يونيو، بعد الانهيار السريع لليرة السورية أمام الدولار، ما جعل كثيرين يظنون أن المظاهرة تهدف لإسقاط الحكومة، لكن مطالب…

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