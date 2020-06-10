الإدارة الذاتية لـ الحل نت: لم نحدد تسعيرة شراء القمح مراعاةَ لارتفاع سعر الصرف

2020/06/10 | 15:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس المشترك لهيئة #الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية ”سلمان بارودو“، إن «الإدارة الذاتية لم تحدد تسعيرة شراء القمح بـ 17 سنتاً أمريكياً»، لافتاً إلى أن «التسعيرة ستحدد حين توريد محصول القمح وصرف أول فاتورة…

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