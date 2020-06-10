رئيس الوزراء يصل ناحية برطلة ويعقد اجتماعا مع ممثلي مكوناتها

2020/06/10 | 15:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/نينوى يتبع ..

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