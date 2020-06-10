الطب العدلي يستحدث مختبرا لفحص الجثث لغرض التحري عن فايروس كورونا

2020/06/10 | 15:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت دائرة الطب العدلي التابعة لوزارة الصحة استحداث مختبرا لفحص الاحياء المجهرية والفايروسات للتحري عن فايروس كورونا المستجد .وقال الدكتور مدير عام الدائرة زيد علي عباس في بيان ان الدائرة استحدثت مختبرا لفحص الاحياء المختبرية والفايروسات للتحري عن جائحة مرض كورونا بعد استحصال الموافقات الرسمية وذلك للحاجة الماسة ولكثرة حالات الوفيات الواردة الى دائرة الطب العدلي فضلا عن تخفيف الزخم الحاصل على المختبرات المشابهة في دوائر الصحة الاخرى للعاصمة بغداد .واكد ان المختبر مجهز بأحدث الاجهزة المختبرية التي تعنى بالفحص التوكيدي لمرض (covid- 19 )) لأخذ المسحات من الجثث الواردة وضمن طاقم عمل مختبري متخصص في الفحوصات التي تعنى بالتشخيص الجزيئي الوراثي .

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