الكعبي يطالب الكاظمي بإقالة وكيل وزارة المالية

2020/06/10 | 15:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة طيف سامي وكيل وزارة المالية.

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