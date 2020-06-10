2020/06/10 | 15:14 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بهاء الأعرجي يرد على المصرف العراقي للتجارة: هذا دليل الفساد! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/10 | 15:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بهاء الأعرجي يرد على المصرف العراقي للتجارة: هذا دليل الفساد!) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بهاء الأعرجي يرد على المصرف العراقي للتجارة: هذا دليل الفساد!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).