الحشد الشعبي يرفد الكوادر الصحية والأمنية بأكثر من 5000 كمامة للوقاية من كورونا في البصرة

2020/06/10 | 15:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفد الحشد الشعبي، الأربعاء، الكوادر الطبية والأمنية بأكثر من 5000 كمامة طبية للوقاية من جائحة كورونا في محافظة البصرة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى انه ” ضمن حملة وعي يواصل اللواء 26 في الحشد برفد الكوادر الصحية والأمنية والمواطنين بالكمامات الطبية للوقاية من فايروس كورونا في البصرة “، لافتا الى انه ”

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