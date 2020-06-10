علاوي: هل نجحت الحكومة بتشخيص الأسباب الحقيقية لسقوط الموصل؟

2020/06/10 | 15:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طرح زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، عدة أسئلة مع حلول الذكرى السنوية لسقوط الموصل.

وقال علاوي في تغريدة على حسابه في تويتر، بعد ست سنوات على احتلال الموصل جرت مؤخرا محاكمات صورية وسرية لمعرفة المتسبب باحتلال حفنة من الارهابيين لهذه المدينة العريقة، متسائلا هل نجحت الحكومة بتشخيص الاسباب الحقيقية من تهميش وطائفية سياسية واجتثاث وترويع والتي ادت الى تلك النكبة، والحيلولة دون تكرارها، هل وعت الدرس؟

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