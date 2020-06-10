2020/06/10 | 15:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشف بهروز دزهبود وكيل اعمال لاعب المنتخب الوطني بشار رسن، ان الاخير باقٍ مع فريق بيرسبوليس الإيراني ولا صحة لانباء مغادرة الفريق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكيل اعماله: بشار رسن باقِ في بيرسبوليس الإيراني ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكيل اعماله: بشار رسن باقِ في بيرسبوليس الإيراني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).