بايدن: العنصرية المنظمة موجود في كل مكان بأميركا

2020/06/10 | 15:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]اكد نائب الرئيس الامريكي السابق والمرشح الديمقراطي للرئاسة الامريكية جوزيف بايدن، الأربعاء، ان العنصرية المنظمة موجودة في كل مكان في الولايات المتحدة ، ليس فقط في هيئات إنفاذ القانون.

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