أعلنني رئيساً وأعلنكم شعباً

2020/06/10 | 16:12 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يكاد يمر يوم دون أن تتحفنا وسائل التواصل الاجتماعي بسوري ما وقد أعلن نفسه رئيساً قادماً لسوريا.وقد لا يكون السيد الرئيس مقيماً في سوريا بالضرورة، قد يكون لاجئاً في دولة ما، أو نازحاً…

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