قوات سوريا الديمقراطية: انهينا المرحلة الأولى من حملة “ردع الإرهاب”

2020/06/10 | 16:12 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت #قوات_سوريا_الديمقراطية، اليوم الأربعاء، أنها ألقت القبض على 110 أشخاص من المشتبهين بتعاملهم مع تنظيم “داعش”، بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من حملة “ردع الارهاب” التي أطلقتها بداية الأسبوع، لملاحقة خلايا التنظيم جنوب #الحسكة وريف…

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