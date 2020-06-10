بسبب كورونا.. برلمان كردستان يُغلق أبوابه

2020/06/10 | 16:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت رئاسة برلمان إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، إيقاف أعمال البرلمان لمدة أسبوعين.

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