مجلس النواب يبلغ المالية والتخطيط رفضه المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين

2020/06/10 | 16:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الأربعاء، وزيري المالية والتخطيط رفض البرلمان استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين.

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