2020/06/10 | 16:16 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. المحمداوي يطالب الكاظمي بيان أسباب عدم إحالة رئيس ديوان الوقف الشيعي للتقاعد مع تجاوز عمره السن القانوني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/10 | 16:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. المحمداوي يطالب الكاظمي بيان أسباب عدم إحالة رئيس ديوان الوقف الشيعي للتقاعد مع تجاوز عمره السن القانوني) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. المحمداوي يطالب الكاظمي بيان أسباب عدم إحالة رئيس ديوان الوقف الشيعي للتقاعد مع تجاوز عمره السن القانوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).