وزارة الصحة تعلن تسجيل 1146 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق

2020/06/10 | 16:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق تم فحص (٧٨٣٥) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم.وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٣٠٥٢٦).سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١١٤٦) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٢١٩ بغداد/ الكرخ: ١٤٩ مدينة

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