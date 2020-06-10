بالوثيقة.. نائب يطالب الكاظمي ببيان اسباب عدم إحالة رئيس الوقف الشيعي للتقاعد

2020/06/10 | 16:18 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، بالوثيقة مطالبة النائب جمال المحمداوي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بيان أسباب عدم إحالة رئيس ديوان الوقف الشيعي للتقاعد مع تجاوز عمره السن القانوني.

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