برلمان اقليم كردستان يقرر تعليق جميع اعماله لمدة اسبوعين

2020/06/10 | 16:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر برلمان اقليم كردستان العراق، الاربعاء، تعليق جميع اعماله لمدة اسبوعين وذلك بعد تسجيل اصابات بفايروس كورونا بين موظفين في ديوانه.

وقال البرلمان في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، إنه "تقرر تعليق جميع اعمال المجلس لمدة اسبوعين بعد تسجيل اصابات بكورونا بين موظفين عاملين في ديوان البرلمان".

وأضاف أنه "تم اجراء الفحوصات لـ ١٩٧ شخصا من الاعضاء والموظفين العاملين في ديوان البرلمان".

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