الكاظمي عن الحوار مع امريكا: اولى عناصر الحوار هي السيادة وتحقيق مصلحة البلد

2020/06/10 | 16:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]عقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ظهر الأربعاء، اجتماعا بعدد من ممثلي عشائر ووجهاء محافظة نينوى، وذلك على هامش زيارته الى مدينة الموصل، بمناسبة الذكرى السادسة لاحتلالها من قبل عصابات داعش الإرهابية.

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