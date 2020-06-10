2020/06/10 | 16:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، اليوم الأربعاء، إنه لم يوجه إتهاماً مباشراً بالفساد للمصرف العراقي للتجارة (TBI) وإنما طالبَ بإجراء عملية إصلاح جدي للنظام المصرفي العراقي بصورة عامة ومنها المصرف المذكور.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي يرد على المصرف العراقي للتجارة: هذا دليل الفساد ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي يرد على المصرف العراقي للتجارة: هذا دليل الفساد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).