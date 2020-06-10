أنباء عن إطلاق نار داخل مركز تجاري في ستوكهولم

2020/06/10 | 16:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكدت الشرطة السويدية اليوم الأربعاء، أنها تحقق في تقارير عن إطلاق رصاص داخل مركز تجاري في ضواحي العاصمة ستوكهولم.وذكرت الشرطة في بيان مقتضب، أن الحادث المزعوم وقع في مركز تجاري بضاحية كيستا ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك أي إصابات.وتابعت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في جريمة سلب مزعومة.

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